Errore madornale di Mara Venier | scoppia la bufera | vertici Rai imbufaliti

Leggi su ck12

(Di martedì 10 maggio 2022) Non c’è pace per. Le sue scelte oggi stanno lasciando spazio alle conseguenze, che sono più amare del previsto(Raiplay)La regina della domenica di Rai1 sembra inarrestabile., ormai, a Domenica In si sente a casa sua. Il suo stile ironico e leggero permette agli ospiti di sentirsi a proprio agio e di lasciarsi andare, elemento fondamentale soprattutto durante le interviste. Il programma della domenica pomeriggio ha preso con lei una piega che piace molto, confermata dai dati auditel sempre premianti. Durante la puntata di domenica 8 maggio, però, è successo qualcosa di totalmente inaspettato. La scelta della conduttrice è stata tranciante, ora però si pagano le conseguenze: peraccuse ...