Erling Haaland al Manchester City | affare di mercato ufficiale

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Erling Braut #Haaland ha svolto le visite mediche con il #ManchesterCity: mancano solo firma e ann… - marcoconterio : ?? E' fatta per Erling Braut #Haaland al #ManchesterCity: intesa totale. Sarà pagata la clausola da 75 milioni al… - marcoconterio : ?????????? Erling Braut #Haaland sarà il nuovo centravanti del #ManchesterCity. Ha preferito il #MCFC rispetto a tante a… - H6CE_ : RT @gippu1: Ora che #Haaland al Manchester City è ufficiale, sfatiamo uno dei miti più solidi della storia del recente calcio inglese: Roy… - vfasr11 : RT @gippu1: Ora che #Haaland al Manchester City è ufficiale, sfatiamo uno dei miti più solidi della storia del recente calcio inglese: Roy… -

, il City pagherà la clausola Roma, 10 maggio 2022 - Ufficiale il colpo di mercato :si trasferisce al Manchester City . Il club inglese allenato da Pep Guardiola ha diffuso una nota nella quale ha ufficializzato l'accordo con il Borussia Dortmund , proprietario del ...MANCHESTER (Regno Unito) - " Il Manchester City conferma di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccanteal Club il 1° luglio 2022 . Il trasferimento rimane soggetto all'accordo finale tra il Club e il giocatore ". Così, sul proprio account Twitter, i Citizens annunciano di aver raggiunto ...Il Manchester City ha confermato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per comprare il 21enne norvegese Erling Haaland, considerato da molti il miglior giovane ...(Adnkronos) – Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City: affare fatto. Il citizens ufficializzano l’accordo per l’acquisto del 21enne centravanti norvegese. “Il Manchester City può ...