Erjona Sulejmani più sexy che mai | si rilassa così in vacanza ad Ibiza

sportli26181512 : Erjona Sulejmani, ex lady Dzemaili, torna sui social: sensualità ed eleganza -

ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi irresistibile. In bikini la visione ha stuzzicato i fan. Subito è un boom di like. Temperatura del web in rialzo a seguito di un ...Commenta per primo, ex moglie del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili , è una delle bellezze più gettonate della nostra rubriche dedicata alle gallery. Ora mancava da qualche mese una rassegna ...Erjona Sulejmani sta trascorrendo un periodo di vacanza ad Ibiza. La modella e showgirl, ex di Blerim Dzemaili, ha postato una fotografia che la ritrae in posa nell'isola spagnola. "Vacation time", ha ...Erjona Sulejmani davvero esagerata, la super modella e influencer albanese strappa applausi con un abitino che succinto è dire poco ...