Ergastolo ostativo, la parola torna alla Consulta a un anno dalla sentenza. Il Parlamento non ha approvato una nuova legge (Di martedì 10 maggio 2022) A un anno dalla sentenza di incostituzionalità sull'Ergastolo ostativo nulla è cambiato. E la Consulta dovrà decidere come procedere. Prendendo atto che il Parlamento in un anno non è riuscito a modificare la legge, anche se il traguardo potrebbe essere vicino, e dunque dichiarare illegittima la norma introdotta dopo le stragi di mafia che impedisce la concessione della libertà condizionale ai condannati all'Ergastolo ostativo. Oppure dare ancora fiducia e tempo alle Camere, rinviando la propria pronuncia. Oggi scade il termine fissato l'11 maggio dello scorso anno al legislatore per il suo intervento e la questione torna all'esame dei giudici costituzionalisti, ...

