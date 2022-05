Ergastolo ostativo, al Consulta concede altri 6 mesi al Parlamento per modificare la legge. Udienza rinviata all’8 novembre (Di martedì 10 maggio 2022) La Corte costituzionale, nell’esaminare l’istanza di rinvio delle questioni di legittimità costituzionale sull’Ergastolo ostativo, presentata dalla Presidenza del Consiglio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, nonché la richiesta di rigetto della parte privata costituita, entrambe discusse oggi in Udienza pubblica, ha disposto il rinvio della trattazione all’Udienza pubblica dell’8 novembre 2022. Ergastolo ostativo, la Corte Costituzionale ha disposto un ulteriore rinvio dell’Udienza per consentire al Parlamento di completare i lavori La decisione è stata presa – spiega l’ordinanza letta in Udienza dal presidente dopo la camera di consiglio (qui la nota) – considerato che la Camera ha approvato una proposta di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022) La Corte costituzionale, nell’esaminare l’istanza di rinvio delle questioni di legittimità costituzionale sull’, presentata dalla Presidenza del Consiglio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, nonché la richiesta di rigetto della parte privata costituita, entrambe discusse oggi inpubblica, ha disposto il rinvio della trattazione all’pubblica dell’82022., la Corte Costituzionale ha disposto un ulteriore rinvio dell’per consentire aldi completare i lavori La decisione è stata presa – spiega l’ordinanza letta indal presidente dopo la camera di consiglio (qui la nota) – considerato che la Camera ha approvato una proposta di ...

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, la Consulta concede ancora sei mesi al Parlamento per nuova legge - Mov5Stelle : È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro sdegno: approviamo subito la legge sull’ergastolo ostativo.… - AvvCanu : Ergastolo ostativo: la Corte Costituzionale accoglie l’istanza dell’Avvocatura dello Stato e rinvia a novembre l’ud… - LinaPenny1 : RT @boni15_boni: Di F.A. Ruggero. Oggi scade il termine che la Corte Costituzionale ha dato al Parlamento per approvare una nuova legge su… - anto5stars : RT @FQLive: ? Ergastolo ostativo, la Consulta rinvia a novembre la decisione #ultimora -