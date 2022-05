“Era malato di leucemia”. Lutto nel cinema, morto l’amatissimo attore. È il figlio a darne notizia (Di martedì 10 maggio 2022) Lutto nel mondo del cinema, è morto Jack Kehler, l’attore noto per il ruolo del padrone di casa ne Il grande Lebowski. L’uomo aveva 75 anni. A divulgare la notizia è stato suo figlio, Eddie Kehler, dicendo a Deadline che suo padre è morto per complicazioni di leucemia sabato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. Come qualcuno ricorderà, Jack Kehler ha iniziato la sua carriera di attore sullo schermo negli anni ’80. Immortali le sue apparizioni in programmi televisivi come Hill Street Blues, Fresno, Hunter e molti altri. L’attore è apparso anche in dozzine di film importanti, tra cui Pineapple Express , Love Liza , Austin Powers: The Spy Who Shagged Me , Waterworld , Point Break (1991) e Men in Black II , ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022)nel mondo del, èJack Kehler, l’noto per il ruolo del padrone di casa ne Il grande Lebowski. L’uomo aveva 75 anni. A divulgare laè stato suo, Eddie Kehler, dicendo a Deadline che suo padre èper complicazioni disabato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. Come qualcuno ricorderà, Jack Kehler ha iniziato la sua carriera disullo schermo negli anni ’80. Immortali le sue apparizioni in programmi televisivi come Hill Street Blues, Fresno, Hunter e molti altri. L’è apparso anche in dozzine di film importanti, tra cui Pineapple Express , Love Liza , Austin Powers: The Spy Who Shagged Me , Waterworld , Point Break (1991) e Men in Black II , ...

Advertising

elio_vito : È scomparso Walter De Benedetto ?? Da anni malato, si era battuto per la cannabis terapeutica, della quale aveva bis… - Tg3web : È morto ad Arezzo Walter De Benedetto, un simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo te… - roberto_carboni : RT @elio_vito: È scomparso Walter De Benedetto ?? Da anni malato, si era battuto per la cannabis terapeutica, della quale aveva bisogno e ch… - Eviandare : RT @elio_vito: È scomparso Walter De Benedetto ?? Da anni malato, si era battuto per la cannabis terapeutica, della quale aveva bisogno e ch… - twitafi : RT @elio_vito: È scomparso Walter De Benedetto ?? Da anni malato, si era battuto per la cannabis terapeutica, della quale aveva bisogno e ch… -