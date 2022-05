Energia: Scaroni, 'tre anni per affrancarci da gas russo' (Di martedì 10 maggio 2022) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - L'Italia impiegherà "tre anni" per affrancarsi dal gas russo, ma "facendo tutti gli sforzi possibili". E' quanto ritiene Paolo Scaroni, che ha parlato con i cronisti a margine dei lavori del Salone del Risparmio. Oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà alla Casa Bianca, a colloquio con il presidente Usa Joe Biden, e uno dei temi sarà proprio la sicurezza energetica europea. "Sostituire del gas che ci arriva via tubo con del gas liquido implica intrinsecamente dei prezzi più alti. Il tema è preoccupante perché ci troveremo in Europa e in Italia - spiega Scaroni - con prezzi dell'Energia più alti di quelli che sono i prezzi degli Usa e le aziende italiane energivore rischiano di avere una perdita di competitività. Con Biden, mi auguro che Draghi parli sia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - L'Italia impiegherà "tre" per affrancarsi dal gas, ma "facendo tutti gli sforzi possibili". E' quanto ritiene Paolo, che ha parlato con i cronisti a margine dei lavori del Salone del Risparmio. Oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà alla Casa Bianca, a colloquio con il presidente Usa Joe Biden, e uno dei temi sarà proprio la sicurezza energetica europea. "Sostituire del gas che ci arriva via tubo con del gas liquido implica intrinsecamente dei prezzi più alti. Il tema è preoccupante perché ci troveremo in Europa e in Italia - spiega- con prezzi dell'più alti di quelli che sono i prezzi degli Usa e le aziende italiane energivore rischiano di avere una perdita di competitività. Con Biden, mi auguro che Draghi parli sia di ...

Advertising

TV7Benevento : Energia: Scaroni, 'tre anni per affrancarci da gas russo' - - Profilo3Marco : RT @StaseraItalia: Bentornati a #StaseraItalia! In studio questa sera con noi per parlare di energia c'è Paolo Scaroni: 'Gli italiani hann… - regis_andrea : RT @ElioLannutti: Guerra in Ucraina e crisi energetica, Paolo Scaroni accusa gli italiani - EnricoSavasta : RT @ElioLannutti: Guerra in Ucraina e crisi energetica, Paolo Scaroni accusa gli italiani - ladyrosmarino : RT @ElioLannutti: Guerra in Ucraina e crisi energetica, Paolo Scaroni accusa gli italiani -