Energia: Biden a Draghi, 'disposti più produzione petrolio ma fermi obiettivi transizione' (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - “Siamo disposti ad aumentare la nostra produzione di petrolio, ma vogliamo anche mantenere i nostri obiettivi di transizione energetica”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il Presidente statunitense Joe Biden, nel corso del bilaterale alla Casa Bianca col presidente del Consiglio Mario Draghi. “Grazie e concordo pienamente - ha subito apprezzato Draghi - Come dico sempre, diversificazione energetica e transizione ambientale vanno di pari passo”. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - “Siamoad aumentare la nostradi, ma vogliamo anche mantenere i nostridienergetica”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il Presidente statunitense Joe, nel corso del bilaterale alla Casa Bianca col presidente del Consiglio Mario. “Grazie e concordo pienamente - ha subito apprezzato- Come dico sempre, diversificazione energetica eambientale vanno di pari passo”.

Advertising

ilfoglio_it : #Draghi è arrivato a #Washington dove tra poco incontrerà #Biden. 'Non vedo l'ora di riaffermare l'amicizia e la co… - ispionline : Mario #Draghi vola a #Washington per incontrare Joe #Biden: la guerra in #Ucraina, l’energia, le sanzioni e il rila… - TV7Benevento : Energia: Biden a Draghi, 'disposti più produzione petrolio ma fermi obiettivi transizione' -… - TV7Benevento : Energia: Biden si complimenta con Draghi, ‘su diversificazione meglio di me’ - - GuadagnoRaffae2 : RT @ilfoglio_it: #Draghi è arrivato a #Washington dove tra poco incontrerà #Biden. 'Non vedo l'ora di riaffermare l'amicizia e la collabora… -