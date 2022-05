Emma Raducanu, la gaffe virale: 'Conosci qualche parola in italiano?'. Lei: 'Si, che caz*o' (Di martedì 10 maggio 2022) Emma Raducanu sbarca a Roma e la gaffe è servita. La grande stella del tennis femminile mondiale è pronta per gli Internazionali di Tennis al Foro Italico, ma in un'intervista la giovane 18enne ... Leggi su leggo (Di martedì 10 maggio 2022)sbarca a Roma e laè servita. La grande stella del tennis femminile mondiale è pronta per gli Internazionali di Tennis al Foro Italico, ma in un'intervista la giovane 18enne ...

Advertising

irn2010 : Emma #Raducanu vs Bianca #Andrescu - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Tennis, la #gaffe di Emma #Raducanu: 'Hai imparato qualche paro… - ADezzola : Citando lei stessa: che cazzo, Emma!?? #IBI22 #raducanu - ArmandoSoave85 : Roma - Emma Raducanu vs Bianca Andreescu 2-6, 1-2, retire Emma Get Well soon @EmmaRaducanu - Raducanu_FanIta : Roma - Emma Raducanu vs Bianca Andreescu 2-6, 1-2, retire Emma Get Well soon @EmmaRaducanu -