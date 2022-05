Emergenza educativa Ucraina, accolti oltre 22mila giovani studenti profughi. Il 21% è concentrato in Lombardia (Di martedì 10 maggio 2022) Sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione, i dati relativi alle studentesse e agli studenti ucraini accolti nelle scuole, statali e paritarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 10 maggio 2022) Sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione, i dati relativi alle studentesse e agliucraininelle scuole, statali e paritarie. L'articolo .

