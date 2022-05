Elisabetta Franchi torna a parlare: “Mi sono espressa in modo inappropriato” (Di martedì 10 maggio 2022) La versione dell’imprenditrice Elisabetta Franchi prova a chiarire la sua posizione. Negli ultimi giorni l’imprenditrice della sua stessa azienda e stilista è nell’occhio del ciclone. Colpa del suo discorso, al limite del politaclly correct, sulle donne e la loro funzione in azienda. La Franchi che già nei giorni scorsi aveva provato a chiarire è tornata sul suo discorso fatto durante un evento organizzato da PwC e “Il Foglio”. Attraverso il suo profilo Instagram, dove è molto seguita, Elisabetta Franchi si è in qualche modo scusata e ha messo di essersi espressa male. «Riconosco di essermi espressa in modo inappropriato ma i fatti parlano chiaro: nella mia azienda su 300 dipendenti, l’80% è donna di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 10 maggio 2022) La versione dell’imprenditriceprova a chiarire la sua posizione. Negli ultimi giorni l’imprenditrice della sua stessa azienda e stilista è nell’occhio del ciclone. Colpa del suo discorso, al limite del politaclly correct, sulle donne e la loro funzione in azienda. Lache già nei giorni scorsi aveva provato a chiarire èta sul suo discorso fatto durante un evento organizzato da PwC e “Il Foglio”. Attraverso il suo profilo Instagram, dove è molto seguita,si è in qualchescusata e ha messo di essersimale. «Riconosco di essermiinma i fatti parlano chiaro: nella mia azienda su 300 dipendenti, l’80% è donna di ...

