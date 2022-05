Elisabetta Franchi, il volto medievale dell’imprenditoria. Ma la politica fa peggio (Di martedì 10 maggio 2022) Per fortuna che esiste Twitter. Perché nelle ore in cui lentamente cresceva la polemica verso le parole di Elisabetta Franchi sulla maternità, sul social network appena acquistato da Musk i commenti ironici, beffardi, sarcastici, anche surreali sulle dichiarazioni dell’imprenditrice hanno lenito per un po’ l’amarezza dell’accaduto: non solo le parole dette, ma anche i silenzi di chi stava nel pubblico, a partire dalla ministra Elena Bonetti che ci ha messo svariate ore prima di intervenire, tra l’altro – anche oggi su Repubblica – senza mai criticare l’imprenditrice, ma parlando genericamente della difficoltà delle donne rispetto al mondo del lavoro e delle misure prese dal governo su questo. La rivolta alle parole della Franchi sui social ci dice una cosa positiva e cioè che, a differenza della politica immobile, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Per fortuna che esiste Twitter. Perché nelle ore in cui lentamente cresceva la polemica verso le parole disulla maternità, sul social network appena acquistato da Musk i commenti ironici, beffardi, sarcastici, anche surreali sulle dichiarazioni dell’imprenditrice hanno lenito per un po’ l’amarezza dell’accaduto: non solo le parole dette, ma anche i silenzi di chi stava nel pubblico, a partire dalla ministra Elena Bonetti che ci ha messo svariate ore prima di intervenire, tra l’altro – anche oggi su Repubblica – senza mai criticare l’imprenditrice, ma parlando genericamente della difficoltà delle donne rispetto al mondo del lavoro e delle misure prese dal governo su questo. La rivolta alle parole dellasui social ci dice una cosa positiva e cioè che, a differenza dellaimmobile, la ...

StefanoFeltri : Sessismo, moda, famiglia e affari in Russia: la caduta dell’intoccabile #elisabettafranchi il pezzo definitivo è… - TNannicini : Le parole di Elisabetta Franchi non sono solo vergognose, sono illegali. Quello che fa è vietato dall’art 27 del co… - stanzaselvaggia : Secondo il Corriere Elisabetta Franchi non ha detto, AVREBBE DETTO. La giornalista non ha, AVREBBE ascoltato il vid… - PerloMonica : RT @Tremenoventi: Arcangelo Gabriele: “ho due notizie, una buona ed una cattiva” Maria: “dimmi prima la cattiva” Arcangelo Gabriele: “non p… - donnadimezzo : RT @alex_chicchi: Ma dio mio, basta! 'Bisogna mettere le imprese italiane nelle condizioni di non dover più pronunciare un discorso come… -