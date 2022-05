Elisabetta Franchi, il fratello Mauro contrasta la narrazione della stilista sull’infanzia povera e il percorso da “self made woman” (Di martedì 10 maggio 2022) La sorella Catia la difende. Il fratello Mauro no. Anzi, sostiene che quando racconta la sua vita s’inventa (quasi) tutto. La pioggia di critiche e polemiche su Elisabetta Franchi, stilista e imprenditrice, non si arresta. Ha dichiarato di assumere donne over 40 “perché se dovevano sposarsi o far figli, lo hanno già fatto” dando il via a un dibattito sempre più infuocato. Il suo intervento a Milano nel corso di “Donne e moda: il barometro 2022”, organizzato da PwC Italia con “Il Foglio”, ha toccato nel vivo la drammaticità delle differenza fra uomo e donna sul lavoro in un momento drammatico. Il post lockdown da pandemia, che ha evidenziato ancor di più la penalizzazione delle donne sul lavoro. Costrette a casa a prendersi cura di figli e anziani. Lei stessa, da madre, ammette che gli aiuti per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) La sorella Catia la difende. Ilno. Anzi, sostiene che quando racconta la sua vita s’inventa (quasi) tutto. La pioggia di critiche e polemiche sue imprenditrice, non si arresta. Ha dichiarato di assumere donne over 40 “perché se dovevano sposarsi o far figli, lo hanno già fatto” dando il via a un dibattito sempre più infuocato. Il suo intervento a Milano nel corso di “Donne e moda: il barometro 2022”, organizzato da PwC Italia con “Il Foglio”, ha toccato nel vivo la drammaticità delle differenza fra uomo e donna sul lavoro in un momento drammatico. Il post lockdown da pandemia, che ha evidenziato ancor di più la penalizzazione delle donne sul lavoro. Costrette a casa a prendersi cura di figli e anziani. Lei stessa, da madre, ammette che gli aiuti per le ...

