Elisabetta Franchi, il chiarimento dopo le affermazioni che hanno scatenato la bufera (Di martedì 10 maggio 2022) Avevano dato vita a moltissime polemiche le parole pronunciate dalla famosa stilista Elisabetta Franchi. L’imprenditrice in particolare aveva sottolineato di preferire delle dipendenti che avessero un’età maggiore di quarant’anni, perché le under 40 non possono dedicarsi al 100% al lavoro quando subentra la famiglia. La Franchi allora ha voluto precisare cosa intendesse realmente dire. Le parole di Elisabetta Franchi che hanno scatenato la bufera Nei giorni scorsi Franchi era finita al centro di una polemica per le frasi dette nel corso di una intervista con Il Foglio della Moda nel corso di un evento con Pwc. “Io oggi le donne le ho messe perché sono ‘anta’: comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano sposarsi si son già ... Leggi su tvzap (Di martedì 10 maggio 2022) Avevano dato vita a moltissime polemiche le parole pronunciate dalla famosa stilista. L’imprenditrice in particolare aveva sottolineato di preferire delle dipendenti che avessero un’età maggiore di quarant’anni, perché le under 40 non possono dedicarsi al 100% al lavoro quando subentra la famiglia. Laallora ha voluto precisare cosa intendesse realmente dire. Le parole dichelaNei giorni scorsiera finita al centro di una polemica per le frasi dette nel corso di una intervista con Il Foglio della Moda nel corso di un evento con Pwc. “Io oggi le donne le ho messe perché sono ‘anta’: comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano sposarsi si son già ...

Advertising

trash_italiano : Sonia Bruganelli dice la sua sul discorso di Elisabetta Franchi - StefanoFeltri : Sessismo, moda, famiglia e affari in Russia: la caduta dell’intoccabile #elisabettafranchi il pezzo definitivo è… - StefanoFeltri : Donne, figli e lavoro: le idee di Elisabetta #Franchi smontate punto per punto di @vitalbaa - gapetv : RT @wireditalia: Serviva una risposta tempestiva e sui valori, mentre dalla renziana Elena Bonetti è arrivato un minuetto che non sottoline… - ValeSantaSubito : RT @LuTerronPower: ULTIM'ORA Pancino sospetto per Elisabetta Franchi -