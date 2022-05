Elettronic Arts | il nuovo gioco si chiamerà EA Sports FC

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 maggio 2022) Si chiude la partnership tra FIFA e la casa di produzione di videogiochi, che cambierà il nome in EAFC A partire dal 2023 la serie calcistica FIFA cambierà nome, diventando EAFC. «Tutto ciò che amate a proposito dei nostri giochi sarà parte di EAFC», si legge nel comunicato ufficiale. Siamo nel ClubScopri di più a Luglio 2023#EAFC pic.twitter.com/6cCwDx18Os— Lega Serie A (@SerieA) May 10, 2022 «Le stesse grandi esperienze, modalità, leghe, tornei, club e atleti saranno sempre lì. Ultimate Team, la Carriera, i Pro Clubs e VOLTA Football saranno sempre lì. Il nostro portafoglio di licenze, a cui abbiamo lavorato per decenni e che include oltre 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 leghe, sarà sempre lì. E ci saranno anche la partnership esclusive con Premier League, LaLiga, ...