El Salvador compra il dip per aumentare le casse del governo con 500 BTC

(Di martedì 10 maggio 2022) La nazione centroamericana detiene ora 2.301 BTC Nonostante le recenti aggiunte di Bitcoin, il suo utilizzo come moneta legale rimane impopolare tra iegni Il presidente di ElNayib Bukele, è rimasto risoluto, attenendosi al suo grande piano generale di adozione di Bitcoin. La nazione centroamericana, all’inizio di questa settimana, ha rafforzato la sua posizione in Bitcoin dopo un altro acquisto all’ingrosso durante il recente calo del mercato. Il secondo acquisto di BTC quest’anno Twittando la notizia lunedì, il presidente Bukele ha confermato che Elha aggiunto 500 BTC per 15,37 milioni di dollari, il che si traduce in un prezzo medio di 30.744$. In particolare, questo era un livello di prezzo più allettante rispetto al prezzo medio di 36.585$ per i 410 Bitcoin che il paese ha aggiunto a gennaio. “El ...