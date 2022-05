Edilizia | Pelazzi Argenta Soa | ' norma crea una barriera d' ingresso agli improvvisati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Labitalia) - "Il voto è il segnale sia di quanto sia importante il lavoro fatto dalle Soa in questi anni al punto che è lo strumento con cui lo Stato intende individuare operatori qualificati, come sottolineato dall'Ance, a svolgere i lavori privati ma finanziati con i soldi pubblici". Lo dichiara in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Giovanni, presidente diSoa, una delle società organismo di attestazione che certifica le aziende per la partecipazione alle gare pubbliche, commentando l'emendamento che è stato approvato dalle commissioni Industria e Finanze del Senato e che prevede che, dal primo luglio 2023, per beneficiare dei bonus per lavori sopra i 516milla euro, ci si dovrà rivolgere ad imprese con la Soa, la certificazione oggi necessaria alle aziende per partecipareappalti pubblici ...