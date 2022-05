Ecco lo strumento che accompagna le imprese nella redazione del rapporto di sostenibilità (Di martedì 10 maggio 2022) Csr-Report Semplificato è lo strumento della Camera di commercio di Como-LEcco che guida le imprese nell’elaborazione del rapporto di sostenibilità La Camera di Commercio di Como-LEcco presenta il Csr-Report Semplificato, il nuovo strumento a disposizione delle imprese per redigere, con una procedura semplice e guidata, un rapporto di sostenibilità articolato nelle sue diverse possibili componenti. Il rapporto di sostenibilità raccoglie le buone pratiche messe in atto da un’azienda, permettendole di integrare le informazioni economiche con un rendiconto dell’impatto sociale e ambientale della sua attività. È uno strumento sempre più richiesto da clienti, banche, ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 10 maggio 2022) Csr-Report Semplificato è lodella Camera di commercio di Como-Lche guida lenell’elaborazione deldiLa Camera di Commercio di Como-Lpresenta il Csr-Report Semplificato, il nuovoa disposizione delleper redigere, con una procedura semplice e guidata, undiarticolato nelle sue diverse possibili componenti. Ildiraccoglie le buone pratiche messe in atto da un’azienda, permettendole di integrare le informazioni economiche con un rendiconto dell’impatto sociale e ambientale della sua attività. È unosempre più richiesto da clienti, banche, ...

