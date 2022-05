Ecco come sarà il mondo dopo Putin. Claudio Cerasa allo Speciale Tg1 (Di martedì 10 maggio 2022) “Il mondo dopo Putin” è il titolo del liobro in edicola con il Foglio. come sarà il mondo dopo Putin? “Quello di oggi è un mondo che soffre ma dopo la guerra, a certe condizioni, si potrà ritrovare anche più forte: più indipendente, più autonomo, più consapevole di vizi e virtù", dice il direttore del Foglio ospite di Speciale Tg1. "Putin pensava di trasformare l'Ucraina nel campo giusto per creare nuovo ordine mondiale – aggiunge Cerasa – Quest'ordine sta nascendo, non per assecondare Putin, però, ma per combatterlo. La parata del 9 maggio mostra tutta l'impotenza russa. Oggi invece l'Ucraina rappresenta la difesa di un principio, della democrazia ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 10 maggio 2022) “Il” è il titolo del liobro in edicola con il Foglio.il? “Quello di oggi è unche soffre mala guerra, a certe condizioni, si potrà ritrovare anche più forte: più indipendente, più autonomo, più consapevole di vizi e virtù", dice il direttore del Foglio ospite diTg1. "pensava di trasformare l'Ucraina nel campo giusto per creare nuovo ordine mondiale – aggiunge– Quest'ordine sta nascendo, non per assecondare, però, ma per combatterlo. La parata del 9 maggio mostra tutta l'impotenza russa. Oggi invece l'Ucraina rappresenta la difesa di un principio, della democrazia ...

Advertising

EnricoLetta : ?? Mi pare in corso una colossale opera di #disinformazione. Ecco la risposta data da #Stoltenberg a vari giornali e… - repubblica : Eurovision 2022, ecco come e dove vedere i 40 Paesi in gara [di Giovanni Gagliardi] - GiovaQuez : Svetova (Novaja Gazeta): 'A Mosca non posso lavorare come giornalista indipendente. Ciascuno di noi deve fare una s… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Nuovo format #ChampionsLeague ecco come funziona?? - infoitcultura : Michelle Hunziker positiva al Covid: «Mi sono girate a elica». Ecco come sta la conduttrice -