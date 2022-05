“E’ sempre mezzogiorno” non va in onda | malore nella notte per Antonella Clerici

Advertising

antoniotenorep1 : RT @tvblogit: È sempre mezzogiorno, salta la diretta. Antonella Clerici: “Non sono stata tanto bene” - fanpage : “Stanotte ho avuto la febbre molto alta” Antonella Clerici salta la diretta di 'È sempre Mezzogiorno' - StraNotizie : È sempre mezzogiorno, salta la diretta: il messaggio di Antonella Clerici - Video - raspa90 : RT @tvblogit: È sempre mezzogiorno, salta la diretta. Antonella Clerici: “Non sono stata tanto bene” - tvblogit : È sempre mezzogiorno, salta la diretta. Antonella Clerici: “Non sono stata tanto bene” -

Antonella Clerici: assente a "È" Oggi, martedì 10 maggio, non è andata in onda una nuova puntata di "È", il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici . Dopo l'esordio iniziale della ...Antonella Clerici ha svelato ai fan i motivi per cui è stata costretta ad assentarsi da È. Attraverso i soial Antonella Clerici ha svelato i motivi per cui è stata costretta ad assentarsi da È. Antonella Clerici assente a È: come sta ...Un progetto dell’Università di Bari con i Comuni della zona promuove la convivenza sostenibile per evitare le razzie di greggi ...Il programma di riferimento è il contenitore di Rai Uno È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. Come detto è un punto di riferimento per molti appassionati della cucina casalinga che sta ...