È SEMPRE MEZZOGIORNO IN REPLICA: ANTONELLA CLERICI INTOSSICATA, L'AFFETTO SOCIAL (Di martedì 10 maggio 2022) Sono le 12 e salta la diretta di "È SEMPRE MEZZOGIORNO", il cooking show di Rai1 con ANTONELLA CLERICI. In pochi minuti migliaia di interazioni SOCIAL per chiedere spiegazioni, il tutto misto ad apprensione. Cos'è successo ad Antonellina? Forse è uno sciopero Rai, ha ipotizzato qualcuno. Il motivo è stato spiegato poco fa dalla solare conduttrice che ha purtroppo avuto una notte complicata. Ciao amici, solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta. Ho avuto una sorta di intossicazione e quindi non sono stata tanto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi a prestissimo. Un abbraccio. Sui SOCIAL un po' di sollievo e molti a rassicurare anche i propri genitori e nonni, habitué del MEZZOGIORNO firmato ...

