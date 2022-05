È morto Richard Benson | icona del rock italiano | “Metti il distorsore in cielo | Richard”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 10 maggio 2022) È, chitarrista iconico della scenaitaliana; se n’è andato a 67 anni.è un musicista che, forse più per la sua ‘singolarità’ che per la sua musica, è diventato un’in Italia. Celebri e poi più recentemente diventati virali -con l’arrivo di internet e soprattutto Youtube- i suoi concerti, ai quali il pubblico andava a fischiarlo e a tirargli di tutto sul palco. Eppureè stato un registro vivente della storia della musicadagli anni ’70 in poi; non c’era dettaglio a lui sconosciuto sulle band in circolazione, la musica e la chitarra non avevano segreti per lui. Nato a Wokin, in ...