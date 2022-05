“È morto investito”. Choc nel mondo dei famosi, la tragica fine del figlio 24enne (Di martedì 10 maggio 2022) Il mondo intero, e non solamente del settore gastronomico, è letteralmente sconvolto da quanto è accaduto il 9 maggio scorso per le strade di Parigi. Una indescrivibile, devastante quanto ingiusta, tragedia si è scagliata con violenza sulla famiglia del famosissimo chef Yannick Alléno. Suo figlio Antoine è morto all’improvviso a 24 anni. Come il padre, aveva scelto di costruire il suo futuro nella cucina. Non per mancanza di fantasia, o solo per fare felice Yannick Alléno seguendo le sue imponenti orme, ma perché Antoine Alléno aveva già dimostrato tutti che avrebbe presto lasciato il segno nel temuto settore. Era davvero promettente e stava facendo una gran gavetta. Yannick Alléno, morto il figlio Antoine Era sul suo scooter, tra l’altro fermo al semaforo rosso insieme ... Leggi su tuttivip (Di martedì 10 maggio 2022) Ilintero, e non solamente del settore gastronomico, è letteralmente sconvolto da quanto è accaduto il 9 maggio scorso per le strade di Parigi. Una indescrivibile, devastante quanto ingiusta, tragedia si è scagliata con violenza sulla famiglia delssimo chef Yannick Alléno. SuoAntoine èall’improvviso a 24 anni. Come il padre, aveva scelto di costruire il suo futuro nella cucina. Non per mancanza di fantasia, o solo per fare felice Yannick Alléno seguendo le sue imponenti orme, ma perché Antoine Alléno aveva già dimostrato tutti che avrebbe presto lasciato il segno nel temuto settore. Era davvero promettente e stava facendo una gran gavetta. Yannick Alléno,ilAntoine Era sul suo scooter, tra l’altro fermo al semaforo rosso insieme ...

