È morto a 67 anni Richard Benson, storico cantante rock e personaggio televisivo romano (Di martedì 10 maggio 2022) Richard Benson, cantante e chitarrista rock romano noto principalmente per le sue apparizioni televisive cominciate negli anni Settanta e proseguite fino a tempi recenti, è morto a 67 anni. Lo ha annunciato la sua pagina Facebook ufficiale, che ha scritto: Leggi su ilpost (Di martedì 10 maggio 2022)e chitarristanoto principalmente per le sue apparizioni televisive cominciate negliSettanta e proseguite fino a tempi recenti, èa 67. Lo ha annunciato la sua pagina Facebook ufficiale, che ha scritto:

Morto Richard Benson, storico chitarrista e personaggio televisivo: aveva 67 anni Richard Benson è morto. Lo storico chitarrista e personaggio televisivo di origini britanniche aveva 67 anni. L'annuncio è arrivato dalla sua pagina ufficiale su Facebook. 'Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile - si legge nel comunicato - Richard ha lottato come un leone anche questa volta ma purtroppo non ce l'ha fatta.