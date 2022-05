“È fidanzata con lui”. Isola dei Famosi, lo scoop su Mercedesz Henger gela Edoardo Tavassi (Di martedì 10 maggio 2022) Isola dei Famosi, polemiche su Mercedesz Henger. La nuova naufraga, da poco arrivata in Honduras, è stata pesantemente attaccata. Contro di lui è scagliato l’ex gieffino Biagio D’Anelli. Interrogato da un fan che ha chiesto: “Il tuo pensiero sulla figlia di Eva, che è andata all’Isola mentre la mamma sta male?”, la riposta è stata durissima. “Quando la smania d’apparire è più importante dell’amore verso la propria mamma”. Quindi, sicuramente Mercedesz non è la concorrente per la quale farà il tifo, anche se come vi abbiamo riferito precedentemente, è stata la stessa Eva ad invitarla a partire per l”Isola dei Famosi’. Nelle ore scorse erano uscite le ultime notizie sulla salute di Eva Henger. Il marito aveva fatto sapere che l’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022)dei, polemiche su. La nuova naufraga, da poco arrivata in Honduras, è stata pesantemente attaccata. Contro di lui è scagliato l’ex gieffino Biagio D’Anelli. Interrogato da un fan che ha chiesto: “Il tuo pensiero sulla figlia di Eva, che è andata all’mentre la mamma sta male?”, la riposta è stata durissima. “Quando la smania d’apparire è più importante dell’amore verso la propria mamma”. Quindi, sicuramentenon è la concorrente per la quale farà il tifo, anche se come vi abbiamo riferito precedentemente, è stata la stessa Eva ad invitarla a partire per l”dei’. Nelle ore scorse erano uscite le ultime notizie sulla salute di Eva. Il marito aveva fatto sapere che l’ex ...

