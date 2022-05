Durante l’Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini sono stati denunciati centinaia di casi di molestie (Di martedì 10 maggio 2022) Il gruppo riminese di Non Una di Meno, che da anni si batte contro la violenza di genere, ha invitato le donne presenti a denunciare le molestie sessuali ricevute Durante l’Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini, ed il risultato è andato oltre ogni aspettativa ed è alquanto imbarazzante. “Fischi, urla, palpeggiamenti, proposte oscene, con persone che, in alcuni casi, sono arrivate ad allungare le mani” Il raduno degli Alpini, che per tre giorni ha riempito con oltre 400mila persone Rimini e la riviera romagnola, ha portato un grande evento nella zona turisticamente più sviluppata d’Italia dopo la pandemia, e ha riempito anche le casse di alberghi, bar e ristoranti. Ma da un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Il gruppo riminese di Non Una di Meno, che da anni si batte contro la violenza di genere, ha invitato le donne presenti a denunciare lesessuali ricevute, ed il risultato è andato oltre ogni aspettativa ed è alquanto imbarazzante. “Fischi, urla, palpeggiamenti, proposte oscene, con persone che, in alcuniarrivate ad allungare le mani” Il raduno, che per tre giorni ha riempito con oltre 400mila personee la riviera romagnola, ha portato un grande evento nella zona turisticamente più sviluppata d’Italia dopo la pandemia, e ha riempito anche le casse di alberghi, bar e ristoranti. Ma da un ...

