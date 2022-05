"Due decimi." Binotto vuota il sacco: che cosa preoccupa (e non poco) la Ferrari (Di martedì 10 maggio 2022) Quella di Imola non era un'eccezione. Anche a Miami, su una pista più adatta alle sue caratteristiche (ovvero un tracciato di motore), la Red Bull si è presa un'altra vittoria di forza, grazie anche al minor consumo degli pneumatici. E per Max Verstappen sono tre vittorie in stagione, ora sempre più vicino ad acchiappare Charles Leclerc in testa alla classifica (il monegasco è in testa con 19 punti di vantaggio, 104-85). Tra i tifosi del Cavallino, così, qualche timore inizia a circolare, dopo l'entusiasmo iniziale per le vittorie di Sakhir e Melbourne. Ma la risposta al grande momento di forma della RB18 è che Milton Keynes ha portato degli aggiornamenti efficaci, mentre il Cavallino è chiamato a rispondere con sviluppi dello stesso livello che saranno in arrivo dal GP di Spagna, dove si preannuncia un altro duello interessante al vertice. Binotto: “Risultato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Quella di Imola non era un'eccezione. Anche a Miami, su una pista più adatta alle sue caratteristiche (ovvero un tracciato di motore), la Red Bull si è presa un'altra vittoria di forza, grazie anche al minor consumo degli pneumatici. E per Max Verstappen sono tre vittorie in stagione, ora sempre più vicino ad acchiappare Charles Leclerc in testa alla classifica (il monegasco è in testa con 19 punti di vantaggio, 104-85). Tra i tifosi del Cavallino, così, qualche timore inizia a circolare, dopo l'entusiasmo iniziale per le vittorie di Sakhir e Melbourne. Ma la risposta al grande momento di forma della RB18 è che Milton Keynes ha portato degli aggiornamenti efficaci, mentre il Cavallino è chiamato a rispondere con sviluppi dello stesso livello che saranno in arrivo dal GP di Spagna, dove si preannuncia un altro duello interessante al vertice.: “Risultato ...

