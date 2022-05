Droga | spaccio itinerante tra Caserta e Napoli | sette arresti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si muovevano tra le province diper spacciare, in particolare cocaina ma anche hashish, spostandosi nelle trafficate ore di punta e portandosi addosso dosi piccole per non avere problemi con le forze dell’ordine. E’ quanto contestato apersone residenti nel quartiere napoletano di Scampia, arrestate dai carabinieri di Aversa su ordine del Gip diNord. Un giro ditanto che inon avevano una propria base operativa. Dalle indagini coordinate dalla Procura diNord, è emerso che gli indagati sarebbero riusciti, proprio per la strategia “delle piccole dosi” consegnate – ognuna in media pesava 0,30 grammi – ad effettuare ...