“Draghi viola la Costituzione e mira alla Nato”. Il comunista Rizzo si infervora: Italia in guerra con la Russia (Di martedì 10 maggio 2022) Marco Rizzo è stufo del comportamento del governo Italiano in merito alla guerra scoppiata dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Il segretario del Partito comunista è stato intervistato da Affari Italiani in concomitanza del viaggio di Mario Draghi negli Stati Uniti per un incontro con Joe Biden: “Quello di Draghi alla Casa Bianca è un viaggio che tutto è fuorché istituzionale. Anzi, è fuori dalla Costituzione. Il governo Italiano ha contravvenuto all'articolo 11 della Costituzione inviando armi con un semplice ordine del giorno votato in una sola Camera. Dopodiché, da armi difensive si è passati ad armi offensive, distinzione comunque ridicola. ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Marcoè stufo del comportamento del governono in meritoscoppiata dopo l'invasione dellain Ucraina. Il segretario del Partitoè stato intervistato da Affarini in concomitanza del viaggio di Marionegli Stati Uniti per un incontro con Joe Biden: “Quello diCasa Bianca è un viaggio che tutto è fuorché istituzionale. Anzi, è fuori d. Il governono ha contravvenuto all'articolo 11 dellainviando armi con un semplice ordine del giorno votato in una sola Camera. Dopodiché, da armi difensive si è passati ad armi offensive, distinzione comunque ridicola. ...

