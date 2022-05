Draghi oggi faccia a faccia con Biden: si parlerà di armi, gas e del contingente italiano nella Nato (Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ed il presidente del Consiglio, Mario Draghi, discuteranno oggi nell’incontro alla Casa Bianca di una “serie di questioni”. Tra queste il modo in cui “continuare a imporre sanzioni paralizzanti” a Putin e alla leadership russa e di come “continuare a sostenere gli ucraini nella loro coraggiosa lotta contro i russi”. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel corso del briefing con la stampa. Draghi e Biden, ha aggiunto alla vigilia del faccia a faccia, parleranno anche della “stretta cooperazione” tra i due Paesi, del tema della sicurezza energetica europea e della lotta ai cambiamenti climatici. Draghi si reca al colloquio con Joe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ed il presidente del Consiglio, Mario, discuterannonell’incontro alla Casa Bianca di una “serie di questioni”. Tra queste il modo in cui “continuare a imporre sanzioni paralizzanti” a Putin e alla leadership russa e di come “continuare a sostenere gli ucrainiloro coraggiosa lotta contro i russi”. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel corso del briefing con la stampa., ha aggiunto alla vigilia del, parleranno anche della “stretta cooperazione” tra i due Paesi, del tema della sicurezza energetica europea e della lotta ai cambiamenti climatici.si reca al colloquio con Joe ...

