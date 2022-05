Advertising

Linkiesta : #Draghi incontra #Biden: nei dossier le forniture di gas e più spazio per i negoziati europei sull’#Ucraina |… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida @kishida230 Diretta ????… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Dopo aver incontrato Papa Francesco e aver parlato con lui 'di armi nucleari e di come ne sia inconcepibile… - fisco24_info : Draghi incontra Biden alla Casa Bianca. Il presidente Usa: forte amicizia con Italia: Il contributo che gli Stati U… - PecoraleLuigi : RT @ispionline: Mario #Draghi vola a #Washington per incontrare Joe #Biden: la guerra in #Ucraina, l’energia, le sanzioni e il rilancio del… -

Il presidente americano Joe Bidena Washington Marioin un altro momento "whatever it takes" per l'Europa con la guerra della Russia in Ucraina che infuria sul suo fianco orientale. Lo scrive il Washington Post in un ...Ovviamente, che oggiJoe Biden a Washington, ha l'appoggio per la revisione dei Trattati della presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, ma non sull'allargamento pragmatico o ...Non si abbassa la tensione che attraversa la zona industriale siracusana. Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, ha incontrato questa mattina i rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali e ...ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio per scoprire quale sarà il futuro dell’Italia, tra riforme e Pnrr. Il giornalista e scrittore Alan Friedman, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo […] ...