Draghi da Biden | sì a nuove armi a Kiev | no all’escalation della guerra

(Di martedì 10 maggio 2022) Assume un valore particolare la visita negli Usa del premier Marioal presidente Joe, martedì 10 maggio (alle 20 ora italiana). L’ex banchiere centrale europeo discuterà delle relazioni bilaterali fra Italia e Usa, di sicurezza digitale, alimentare e cambiamento climatico. Ma anche, e soprattutto,scatenata dalla Russia in Ucraina. Tre, secondo gli osservatori, le priorità in agenda al colloquioa Washington. Gli Usa chiederanno all’Italia più soldati da schierare sul fianco est dei Paesi NATO, cioè in Europa orientale; più; più rapidità per rendere il nostro Paese indipendente dal gas russo. Da parte sua, il premier italiano ribadirà la linea già chiarita una settimana fa al Parlamento ...

fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - NicolaPorro : #MarioDraghi è volato a Washington. Di cosa parlerà con Biden ?? - fattoquotidiano : Ucraina, Ghisleri a La7: “Un italiano su 4 vede troppo stretto legame Draghi-Biden. C’è poca fiducia in Ue e solo i… - PillaPaladini : RT @PoliticaPerJedi: Macron parla con Putin e Draghi con Biden. I due leader europei hanno un accordo strettissimo. Nel frattempo si aiuta… - SamueleDegradi : RT @ilpost: Oggi Mario Draghi sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente americano Joe Biden, nella sua prima visita ufficiale negli Sta… -

Per isi tratterà del terzo bilaterale in poco più di un anno, dopo l'incontro in Cornovaglia al G7 e la visita dia Palazzo Chigi a margine del G20 di Roma.hanno ...Durante l'incontro tra"immagino che si parlerà anche del tema del gas e di come rendere il nostro Paese autosufficiente dalla Russia, ovviamente dandoci una gradualità, indispensabile per non creare danni al ...La leadership di Mario Draghi è riconosciuta da Biden per le scelte 'dure' assunte contro la Russia, in cui l'Italia si è posta in prima fila Negli Stati Uniti Draghi confermerà la linea condivisa con ...le azioni per sostenere Kiev compreso l’invio di armi e l’inasprimento delle sanzioni nei confronti della Russia saranno tra i temi principali che verranno dibattuti nel corso dell’incontro negli ...