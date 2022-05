Draghi da Biden | «Putin ci voleva divisi | ha fallito In Italia le persone vogliono la fine di questa macelleria» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 10 maggio 2022) «La guerra in Ucraina porterà dei cambiamenti massicci in Europa.pensava di dividerci, ma ha. Ine in Europa leladi questi massacri, diviolenza, di. Lepensano a quel che possiamo fare per portare la pace: dobbiamo utilizzare ogni canale per un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati credibili», in Ucraina. Sono le parole del premier Mariodurante il bilaterale con il presidente statunitense Joea Washington. Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: «Siamo uniti nel condannare l’invasione dell’Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente ...