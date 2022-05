Draghi da Biden | diretta dalle 20 del vertice bilaterale alla Casa Bianca

(Di martedì 10 maggio 2022) Joee MarioWashington (Stati Uniti), 10 maggio 2022 - Tutto pronto a Washington per l'incontrofra il premier Marioe il presidente degli Stati Uniti d'America Joe ...

... uno dei temi caldi dell'incontro, a Washington, tra il presidente del Consiglio italiano Marioe il presidente americano Joe. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta lasciando sul ...Il premier è arrivato nelle capitale per incontrare il presidente degli Stati Uniti. Sul tavolo il sostegno militare all'Ucraina, l'energia e le sanzioni alla Russia. È il terzo incontro bilaterale ...Alle 20 ore italiane -14 locali – Draghi incontrerà il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nello studio ovale della Casa Bianca. Al centro del colloquio, naturalmente, la crisi ucraina, per un ...(Teleborsa) - Sfuma il tentativo rimbalzo a Wall Street, dopo il bagno di sangue della vigilia, sui timori di ulteriori fiammate dell'inflazione. Tra gli addetti ai lavori permane l'apprensione per un ...