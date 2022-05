Draghi da Biden con tre nuovi cadeaux Ma cresce la perplessità Ue sugli Usa

(Di martedì 10 maggio 2022) Il premier alla Casa Bianca garantisce l'invio dimilitari italiani in Est Europa e di nuove armi a Kiev. E spera nel premio del ruolo di leader Nato. Ma crescono leitaliane ed europee sulla linea diSegui su affaritaliani.it

EnricoLetta : Chiaro e forte il messaggio di #Draghi a #Biden, priorità dell’Italia e dell’Europa è far cessare i massacri e arri… - pietroraffa : Io, di questi due, mi fido. Soprattutto ripensando a chi ci sarebbe potuto essere al loro posto #Biden #Draghi - La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - LorisCavallett1 : RT @rosadineve: Se questi sono 'gli ordini' che Draghi, 'servo degli USA' sarebbe andato a prendere da Biden, i cervelloni pacifisti, i suo… - ilriformista : La guerra al 77esimo giorno. 'Putin pensava di dividerci ma ha fallito', ha dichiarato Draghi alla Casa Bianca. L'o… -

alla Casa Bianca - Reuters . C'erano l'inflazione e le sanzioni ieri in cima ai pensieri di Joe. Poco prima di accogliere Marioallo Studio Ovale, alla vigilia dei nuovi ...... prima donna alla guida di tutti i servizi americani, voluta da Joe, ieri davanti alla Commissione per i Servizi armati del Senato americano. Proprio nella giornata in cui Marioera a ...Biden: "Unione Europea forte è nell'interesse degli Usa". Terminato il discorso di Draghi è stata la volta di Biden: “La cooperazione dell'Italia è fondamentale. Esordisce così il presidente del ...Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso del bilaterale a Washington, incassando un “”sono d’accordo”, dall’inquilino della Casa ...