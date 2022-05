Draghi da Biden alla Casa Bianca | «Putin pensava di dividerci ma ha fallito | vogliamo la fine di questa macelleria» Il presidente Usa | bene sforzo per unire Nato-Ue

Advertising

Palazzo_Chigi : Prima giornata della visita negli ???? del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa… - fattoquotidiano : Guerra totale: Putin fa il moderato, Macron gli fa sponda, Draghi sta con Biden? - La7tv : #lariachetira @MatteoRenzi: 'Quest'idea che prima di andare dal Presidente degli Stati Uniti si debba andare in Par… - nieddupierpaolo : RT @MarcoRizzoPC: Biden - Draghi. Questo non è un rapporto da alleati, bensì da subordinati. Serve immediatamente una iniziativa politica (… - Ateodemocratico : @OttoemezzoTW Se la sintesi che stanno facendo sull'incontro Biden/Draghi,e effettivamente Draghi ha marcato il pun… -

'C'è una cosa che apprezzo in particolare di lei', ha dettoaccogliendonello studio ovale della Casa Bianca: 'il suo sforzo di tenere unite la Nato e l'Ue. Era difficile credere che ...Il premier italiano a Washington nel 76esimo giorno di guerra. Sugli approvvigionamenti di gas per il nostro paese collaborano anche gli ...Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nello Studio Ovale alla Casa Bianca a colloquio con Joe Biden. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...Mario Draghi, proprio in questi minuti, sta incontrando Joe Biden per un bilaterale tra Italia e USA, per aggiornamento sulla guerra tra Russia-Ucraina e per parlare di un nuovo pacchetto di sanzioni ...