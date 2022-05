Draghi alla Casa Bianca da Biden | Europa chiede cercare la pace

(Di martedì 10 maggio 2022) Per la sua prima voltada presidente del Consiglio, Marioarriva in (leggero) anticipo. Accolto nello Studio Ovale da Joe, i due si salutano calorosamente, seduti sotto i ...

Per la sua prima volta alla Casa Bianca da presidente del Consiglio, Mario Draghi arriva in (leggero) anticipo. Accolto nello Studio Ovale da Joe Biden, i due si salutano calorosamente, seduti sotto i ritratti dei grandi ..."Putin pensava di dividerci, ha fallito". Così ha esordito il presidente del Consiglio Mario Draghi nello Studio Ovale della Casa Bianca per il tanto atteso colloquio con il presidente Usa Joe Biden. "La guerra in Ucraina porterà dei cambiamenti massicci in Europa e siamo uniti nel condannare ...