Donati alza bandiera bianca a Shymkent

(Di martedì 10 maggio 2022) Nel Challenger sulla terra kazaka il piemontese, entrato in tabellone con il ranking protetto, viene eliminato al primo turno dal russo Karlovskiy

Advertising

Calcio News 24

... come ha spiegato Andrea Lecce , responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo, sono stati... Il Jova Beach Party accende un senso avventuroso,l'attenzione, attiva i sensi. approfondimento ...... portandola non lontano dal gol quando Mussini laa centrocampo. Un vero Cyborg. VALTOLINA 7 ... SEDRIANO7.5 Prestazione sopra le righe per il portiere del Sedriano, più volte abile e ... Donati: «Verona Milan sarà la partita che deciderà lo scudetto»