Djokovic agli Internazionali di Roma: “Bello giocare nel Colosseo del tennis” (Di martedì 10 maggio 2022) Novak Djokovic a Roma parte bene. Non solo per l’esordio vittorioso contro Karatsev (6-3, 6-2) negli Internazionali del Foro Italico, ma anche perché ha ritrovato, intatto, l’affetto del pubblico della Capitale. Così, in conferenza stampa, ‘Djoko’ sottolinea che “non per nulla considero Roma la mia seconda casa, è Bello giocare nel Colosseo del tennis. Durante la mia carriera spesso non ho avuto la maggioranza dei tifosi a favore, ma qui invece sì: è qualcosa che ti dà il vento nella schiena”. Il campione spiega poi la sua scritta sulla videocamera a fine partita (‘Uno di noi’): “L’ho fatto perché ho rivisto due ragazzi italiani che dieci anni fa mi erano veduti a vedere e cantavano sempre ‘Djokovic uno di noi””. Nole conclude parlando ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 10 maggio 2022) Novakparte bene. Non solo per l’esordio vittorioso contro Karatsev (6-3, 6-2) neglidel Foro Italico, ma anche perché ha ritrovato, intatto, l’affetto del pubblico della Capitale. Così, in conferenza stampa, ‘Djoko’ sottolinea che “non per nulla considerola mia seconda casa, èneldel. Durante la mia carriera spesso non ho avuto la maggioranza dei tifosi a favore, ma qui invece sì: è qualcosa che ti dà il vento nella schiena”. Il campione spiega poi la sua scritta sulla videocamera a fine partita (‘Uno di noi’): “L’ho fatto perché ho rivisto due ragazzi italiani che dieci anni fa mi erano veduti a vedere e cantavano sempre ‘uno di noi””. Nole conclude parlando ...

Advertising

rep_roma : Novak Djokovic vince agli Internazionali dopo la bufera vaccino: 'Roma ti amo' [aggiornamento delle 19:16] - Luxgraph : Djokovic, dedica speciale per Roma agli Internazionali d'Italia - Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia, esordio in scioltezza per Djokovic: il numero uno vola agli ottavi - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: TUTTO FACILE PER NOLE! ?? Esordio vincente a Roma per Novak Djokovic: il numero 1 al mondo batte Aslan Karatsev e avanza… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, DJOKOVIC AGLI OTTAVI DI FINALE Sconfitto Aslan Karatsev in due set (6-3, 6-2) #SkySport #… -