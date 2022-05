Diretta Spunta il piano per liberare i militari della fonderia. Kiev adesso contrattacca: "I piani sono cambiati" (Di martedì 10 maggio 2022) Non si fermano i raid russi sulle città ucraine. Dopo i missili su Odessa e la ricerca di un riparo da parte del presidente del Consiglio europeo, Michel, nella notte l'armata dello zar ha proseguito con la "pioggia di fuoco" colpendo anche un monastero usato per i rifugiati. Lo scontro diplomatico, fuori dal campo di battaglia, prosegue senza sosta. La Finlandia ha infatti affermato che la richiesta di ingresso nella Nato è "altamente probabile". Uno schiaffo a Putin che potrebbe innalzare il livello di tensione tra l'Orso russo e l'Occidente. Decisivo poi l'incontro tra Biden e Draghi. Il presidente Usa ha infatti in mente un piano per coinvolgere più Direttamente il nostro Paese nel sostegno all'Ucraina di Zelensky. Ore 10.30 Kiev: "Ancora cento civili nelle acciaierie" Secondo il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Non si fermano i raid russi sulle città ucraine. Dopo i missili su Odessa e la ricerca di un riparo da parte del presidente del Consiglio europeo, Michel, nella notte l'armata dello zar ha proseguito con la "pioggia di fuoco" colpendo anche un monastero usato per i rifugiati. Lo scontro diplomatico, fuori dal campo di battaglia, prosegue senza sosta. La Finlandia ha infatti affermato che la richiesta di ingresso nella Nato è "altamente probabile". Uno schiaffo a Putin che potrebbe innalzare il livello di tensione tra l'Orso russo e l'Occidente. Decisivo poi l'incontro tra Biden e Draghi. Il presidente Usa ha infatti in mente unper coinvolgere piùmente il nostro Paese nel sostegno all'Ucraina di Zelensky. Ore 10.30: "Ancora cento civili nelle acciaierie" Secondo il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro ...

