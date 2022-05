“Dicono che lui a letto…”. Roba hot a UeD: Maria De Filippi e le presunte doti del cavaliere (Di martedì 10 maggio 2022) Maria De Filippi è rimasta davvero senza parole a ‘Uomini e Donne’, prima di parlare e di attaccare pesantemente il volto del dating show di Canale 5. Lo studio è praticamente diventato a luci rosse, visto che l’argomento dibattuto ha fatto riferimento al sesso e alle prestazioni sotto le coperte del cavaliere in questione. Ovviamente anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti molto sorpresi e, quando hanno insistito sul tema, è venuto fuori anche un dettaglio clamoroso. Maria De Filippi, nel corso della puntata del 10 maggio di ‘Uomini e Donne’, ha subito raccontato quanto accaduto all’esterno del programma tra un cavaliere e una dama e che quest’ultima ha rivelato alla redazione della trasmissione: “Tutta la sera avete parlato di qualità e quantità ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022)Deè rimasta davvero senza parole a ‘Uomini e Donne’, prima di parlare e di attaccare pesantemente il volto del dating show di Canale 5. Lo studio è praticamente diventato a luci rosse, visto che l’argomento dibattuto ha fatto riferimento al sesso e alle prestazioni sotto le coperte delin questione. Ovviamente anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti molto sorpresi e, quando hanno insistito sul tema, è venuto fuori anche un dettaglio clamoroso.De, nel corso della puntata del 10 maggio di ‘Uomini e Donne’, ha subito raccontato quanto accaduto all’esterno del programma tra une una dama e che quest’ultima ha rivelato alla redazione della trasmissione: “Tutta la sera avete parlato di qualità e quantità ...

