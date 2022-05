Deaflympics | l’Italia di Ilaria Galbusera vola ai quarti nel torneo di pallavolo femminile

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 maggio 2022) La Nazionale Italiana Volley Sorde torna a vincere aiin corso a Caxias do Sul (Brasile). La formazione capitanata dasi è imposta nell’ultima giornata della fase a gironi superando per 3-0 gli Stati Uniti e garantendosi così l’accesso aidi finale del. Reduce dalla sconfitta con le campionesse del mondo della Turchia, le azzurre sono scese in campo con un altro piglio aggiudicandosi un primo set particolarmente teso e vinto dalle ragazze di coach Glauco Sellan per 25-17. Il risultato ha trasmesso sicurezza al sestetto tricolore il quale è apparso più determinato nel secondo parziale conquistato 25-18 e fondamentale per contrastare il ritorno delle americane, decise a vender cara la pelle nel corso del terzo set. Capaci di non perdere la concentrazione sul ...