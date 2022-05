De Meo: «Nuove norme UE su emissioni? In Francia persi 70.000 posti di lavoro» (Di martedì 10 maggio 2022) «Parlando dell’ambiente e dell’ecosistema francesi, penso che questa particolare transizione costerà probabilmente dai 50.000 ai 70.000 posti di lavoro». Sono le parole di Luca de Meo, amministratore delegato di Renault, in un’intervista al Financial Times durante conferenza Future of the Car 2022, affermando che le Nuove normative europee sulle emissioni potrebbero tagliare fino a 70.000 posti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 10 maggio 2022) «Parlando dell’ambiente e dell’ecosistema francesi, penso che questa particolare transizione costerà probabilmente dai 50.000 ai 70.000di». Sono le parole di Luca de Meo, amministratore delegato di Renault, in un’intervista al Financial Times durante conferenza Future of the Car 2022, affermando che lenormative europee sullepotrebbero tagliare fino a 70.000L'articolo

