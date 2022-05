Davide Silvestri e Katia Ricciarelli di nuovo insieme. Ecco dove

Leggi su 361magazine

(Di martedì 10 maggio 2022) Torna la coppiasono stati avvistati i due ex gieffini Nelle ultime ore la coppia di ex gieffini formata daSilvestro etorna sul web mandando in visibilio i fan del programma., amatissimo dal pubblico social, incontra “la sua Katiuscia” in quel di Verona e in occasione del concerto dei Modà, il gruppo musicale capitanato dal cugino dell’attore nonché popolare frontman della storica band italiana. Sulle scalinate dell’Arena di Verona,fanno impazzire il pubblico che applaude e tesse le lodi dell’artista ed ex moglie di Pippo Baudo. L presenza del tenore di casa GF Vip è indubbiamente il valore aggiunto della serata, a cui si lega ...