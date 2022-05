Daniele Potenzoni, la maxi ricompensa per chi lo riporterà dalla sua famiglia a Roma (Di martedì 10 maggio 2022) Si continua a cercare Daniele Potenzoni scomparso a Roma il 10 giugno del 2015 all'età di 36 anni. Sono state affisse le immagini di come potrebbe essere oggi Daniele per cercare di ottenere ... Leggi su leggo (Di martedì 10 maggio 2022) Si continua a cercarescomparso ail 10 giugno del 2015 all'età di 36 anni. Sono state affisse le immagini di come potrebbe essere oggiper cercare di ottenere ...

