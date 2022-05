Dalla famiglia alla (nuova) fidanzata: il lato più privato di Blanco (Di martedì 10 maggio 2022) Nella vita del cantante diciannovenne, che debutta con Mahmood all'Eurovision 2022, in una manciata di mesi è cambiato tutto, fidanzata compresa. Resta tuttavia un punto fermo: la sua famiglia, a cui è legatissimo Leggi su vanityfair (Di martedì 10 maggio 2022) Nella vita del cantante diciannovenne, che debutta con Mahmood all'Eurovision 2022, in una manciata di mesi è cambiato tutto,compresa. Resta tuttavia un punto fermo: la sua, a cui è legatissimo

Advertising

lapoelkann_ : Sono dispiaciuto dalla scomparsa di Mino Raiola. È stato un amico della Juve, un grande professionista, ma sopratut… - Eurosport_IT : Ci ha lasciati il procuratore sportivo Mino Raiola, aveva 54 anni. Il triste annuncio arriva dalla famiglia tramite… - Esterdiva3 : RT @PetLevrieri: Alì è arrivato ieri dalla Spagna ???? non ha ancora la sua #famiglia per sempre ma intanto stamattina si è svegliato per la… - SoCallMeBabe : RT @vivereinbilico: Non è che Michele è freddo. È abituato a stare lontano dalla famiglia, già da piccolino per gli studi ha lasciato la fa… - RealGossipland : Bortuzzo manipolato dalla famiglia? Arrivano le prime conferme dagli amici di lui DETTAGLI QUI… -