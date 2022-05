Dalla casa alla trincea: la vita quotidiana in guerra oggi e 100 anni fa (Di martedì 10 maggio 2022) La routine della guerra. Le 121 immagini esposte alla Fondazione Luciana Matalon a Milano www.fondazionematalon.org nella mostra Immagini dal fronte. La grande guerra 1914-1918 mettono sotto gli occhi la prima guerra mondiale grazie a fotografie mai viste prima. Ci sono i soldati in fila dal barbiere, il riposo in attesa del prossimo assalto, le lettere da casa. E ancora i cannoni, i generali e i carri-ambulanza che “aspettano” i feriti a poca distanza dal campo di battaglia. Ci sono gli uomini che costruiscono le reti telegrafiche e le donne che preparano da mangiare per i propri fratelli, mariti, figli. O scavano anche loro le trincee. Leggi anche › “Fiore di Roccia”: il romanzo di Ilaria Tuti sulle portatrici carniche ... Leggi su iodonna (Di martedì 10 maggio 2022) La routine della. Le 121 immagini esposteFondazione Luciana Matalon a Milano www.fondazionematalon.org nella mostra Immagini dal fronte. La grande1914-1918 mettono sotto gli occhi la primamondiale grazie a fotografie mai viste prima. Ci sono i soldati in fila dal barbiere, il riposo in attesa del prossimo assalto, le lettere da. E ancora i cannoni, i generali e i carri-ambulanza che “aspettano” i feriti a poca distanza dal campo di battaglia. Ci sono gli uomini che costruiscono le reti telegrafiche e le donne che preparano da mangiare per i propri fratelli, mariti, figli. O scavano anche loro le trincee. Leggi anche › “Fiore di Roccia”: il romanzo di Ilaria Tuti sulle portatrici carniche ...

