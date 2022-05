Dalla Biblioteca Bertoliana ai social, il Fondo Porto custodito al Castello di Thiene è da oggi online (Di martedì 10 maggio 2022) Dalla Biblioteca Bertoliana alla condivisione sui social il passo è breve. L'inventario del Fondo Porto, custodito presso il Castello di Thiene, da oggi infatti è ufficialmente on line. Il progetto, denominato ArchiPorto, ha comportato la scansione in digitale di documenti - nello specifico catastici che fanno riferimento a 18 mila documenti – e l'informatizzazione del Fondo Porto, che ha trovato nuova casa nel Portale degli Archivi della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza. Dopo oltre quattro anni questo lavoro vede finalmente la luce e valorizza la documentazione che racconta otto secoli di storia relativa alla famiglia nobiliare ... Leggi su 900letterario (Di martedì 10 maggio 2022)alla condivisione suiil passo è breve. L'inventario delpresso ildi, dainfatti è ufficialmente on line. Il progetto, denominato Archi, ha comportato la scansione in digitale di documenti - nello specifico catastici che fanno riferimento a 18 mila documenti – e l'informatizzazione del, che ha trovato nuova casa nel Portale degli Archivi dellaCivicadi Vicenza. Dopo oltre quattro anni questo lavoro vede finalmente la luce e valorizza la documentazione che racconta otto secoli di storia relativa alla famiglia nobiliare ...

