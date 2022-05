Advertising

italiaserait : D’Alema: “Russia ha torto ma sue ragioni vanno considerate” - TV7Benevento : D'Alema: 'Russia ha torto ma sue ragioni vanno considerate' - - fisco24_info : D'Alema: 'Russia ha torto ma sue ragioni vanno considerate': (Adnkronos) - 'Io tra quelli che sostengono la scelta… - Tag24news : #Massimodalema è intervenuto in una tavola rotonda organizzata da @Esriitalia. D’Alema ha dichiarato: “Stiamo con l… - TV7Benevento : **Ucraina: D'Alema, 'Russia ha torto ma per pace va tenuto conto anche di sue ragioni'** - -

Massimo D', alla Conferenza Esri Italia 2022, si esprime così sulla guerra tra Ucraina e. "Io sono stato tra quelli che sostengono la scelta del governo di inviare le armi perchè se l'...Così Massimo D'alla Conferenza Esri Italia 2022. 'Io penso che l'idea che ci sia un negoziato in cuie Ucraina trovino accordo sia irrealistico. Per me quello che si dovrebbe fare è ...Non si capisce fino a che punto il mondo è unito per immaginare una prospettiva per uscire da questa guerra.Se dobbiamo trovare una soluzione non dobbiamo umiliare la Russia". Così Massimo D'Alema nel ...Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Quando mi sono trovato ad avere responsabilità di governo, mi sono trovato a dover gestire due conflitti, il Kosovo e il Libano. Tutte due le volte abbiamo lavorato ...