Dal boom allo sboom, l’agonia del Nasdaq (ma non solo) (Di martedì 10 maggio 2022) A qualcuno potrebbe sembrare il classico sboom, dopo anni di bisboccia e bagordi sui listini. Ma forse è più un ritorno alla normalità, la fine della festa, quando si stacca la musica e i dischi smettono di girare. A Wall Street sta succedendo qualcosa, sta finendo il party iniziato oltre 12 anni fa, all’indomani di quel crack di Lehman Brothers che nella storia americana è un po’ come l’11 settembre della finanza. Era il 2009 quando l’allora governatore della Federal Reserve, Ben Bernanke, su input di Barack Obama, aprì la lunga stagione della politica monetaria espansiva targata Fed, coronata, l’anno dopo, dall’acquisto da parte della stessa banca centrale di 600 miliardi di dollari di Treasury. Tredici anni dopo, la musica è cambiata e la sbornia finita. Jerome Powell, cui va dato merito di aver annunciato il cambio di rotta con netto anticipo, ha ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) A qualcuno potrebbe sembrare il classico s, dopo anni di bisboccia e bagordi sui listini. Ma forse è più un ritorno alla normalità, la fine della festa, quando si stacca la musica e i dischi smettono di girare. A Wall Street sta succedendo qualcosa, sta finendo il party iniziato oltre 12 anni fa, all’indomani di quel crack di Lehman Brothers che nella storia americana è un po’ come l’11 settembre della finanza. Era il 2009 quando l’ra governatore della Federal Reserve, Ben Bernanke, su input di Barack Obama, aprì la lunga stagione della politica monetaria espansiva targata Fed, coronata, l’anno dopo, dall’acquisto da parte della stessa banca centrale di 600 miliardi di dollari di Treasury. Tredici anni dopo, la musica è cambiata e la sbornia finita. Jerome Powell, cui va dato merito di aver annunciato il cambio di rotta con netto anticipo, ha ...

Advertising

yhyvm : @bell444brunette @bandogirl29 aisha oggi ti ho sognata praticamente ci hanno fatto un video in cui dovevamo correre… - non_esset : RT @GabrieleIuvina1: Quando USA hanno posto un blocco a Huawei, le élite e i responsabili politici cinesi si sono resi conto che la prosper… - perramatteo : RT @GabrieleIuvina1: Quando USA hanno posto un blocco a Huawei, le élite e i responsabili politici cinesi si sono resi conto che la prosper… - fainformazione : Twitter: boom di potenziali domande di lavoro, più statistiche per gli Spaces Se da una parte Musk fa da catalizza… - fainfoscienza : Twitter: boom di potenziali domande di lavoro, più statistiche per gli Spaces Se da una parte Musk fa da catalizza… -